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Prim desteği hakkında yasa gücünde kararnameler Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, Eylül 2022 – Aralık 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde ve Eylül 2022 – Aralık 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi onayladı. Kararnameler, 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 16:48
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Prim desteği hakkında yasa gücünde kararnameler Resmi Gazete’de



Buna göre, Eylül 2022 – Aralık 2022 dönemi boyunca, işverenlerin sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının bir kısmı karşılanacak.

Kararnamelerde, çalışana ait prim tutarına ilaveten, işveren hisse miktarının yüzde 50’sini prime esas kazanç tutarı üzerinden kesilerek en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenmesi koşulu bulunuyor.

Kararnamelere göre, prim desteği kapsamı dışında kalan sektörler ise şunlar:

“Devlet bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar (mesleki birlikler ve odalar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerlerinde, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri, devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar, devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar, eczaneler, ecza depolan, medikalciler, benzinciler ve gazcılar, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri, bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri, üniversiteler, ilköğretim ve orta öğretim kurumları, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri, gsm operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler (Süt Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd, Zirai Levazım, Makine Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd ve Karma Hayvan Yemi Harup Ürünleri ve Lp Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatif Ltd hariç) ve bunlara bağlı işletmeler, ev hizmetlerinde çalışanlar ve Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü uyarınca tam sosyal güvenlik desteği alan basın kuruluşları.”

Son Güncelleme: 03.10.2022 16:54
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