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Prim destek ödemeleri için başvurular başladı

Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:41
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Prim destek ödemeleri için başvurular başladı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre, işyerlerinde kendileri dahil en az 1 en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi başvuruları başladı.

Söz konusu destek ödemeleri için son başvuru tarihi 5 Eylül, başvurular ihtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak.

Başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenler en yakın İhtiyat Sandığı Şubesinden gerekli formları alarak başvuru yapabilir.

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