Prim destek oranları belirlendi

Asgari ücretin brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 olarak oybirliği ile belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında konuşan İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun asgari ücret dışında çalışanların yatırımlarıyla ilgili varılan uzlaşıyı da açıkladı.

1-10 arasında çalışanı olan işyerlerinin her bir çalışanı için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yüzde 50’sini devlet üstlenecek, geriye kalan yüzde 50’sini ise iş sahipleri karşılayacak

10’un üzerinde çalışanı olan işyerleri için ise devlet primlerin yüzde 30’unu karşılayacak, yüzde 70’lik kısmı ise işyeri sahipleri üstlenecek.

Metin Arhun, devletin olanakları çerçevesinde bu oranların belirlendiğini ifade ederek, kendilerinin talebinin devletin primlerin yüzde 100’ünü karşılaması olduğunu ancak bu noktada uzlaştıklarını belirtti.