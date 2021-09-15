Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!

Prim destek oranları belirlendi

Devlet pandemi nedeniyle 1-10 çalışanı olan işyerlerindeki çalışanların primlerinin yüzde 50’sini, 10'un üzerinde çalışanı bulunan işyerlerindeki çalışanlar için ise yüzde 30'unu karşılayacak

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:21
815 Okunma
Prim destek oranları belirlendi

Asgari ücretin brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 olarak oybirliği ile belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında konuşan İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun asgari ücret dışında çalışanların yatırımlarıyla ilgili varılan uzlaşıyı da açıkladı.

1-10 arasında çalışanı olan işyerlerinin her bir çalışanı için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yüzde 50’sini devlet üstlenecek, geriye kalan yüzde 50’sini ise iş sahipleri karşılayacak

10’un üzerinde çalışanı olan işyerleri için ise devlet primlerin yüzde 30’unu karşılayacak, yüzde 70’lik kısmı ise işyeri sahipleri üstlenecek.

Metin Arhun, devletin olanakları çerçevesinde bu oranların belirlendiğini ifade ederek, kendilerinin talebinin devletin primlerin yüzde 100’ünü karşılaması olduğunu ancak bu noktada uzlaştıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’ndan dev anket
Cumhurbaşkanlığı’ndan dev anket
73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
“Esnaf için bir uyanış olacak!”
“Esnaf için bir uyanış olacak!”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim