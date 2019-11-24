Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Pro Şampiyonu Akay, Semi-Pro Şampiyonu Erol oldu

24 Kasım 2019 Pazar 12:36
Pro Şampiyonu Akay, Semi-Pro Şampiyonu Erol oldu

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali dün yapıldı. 2 günlük programla organize edilen yarışta Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlendi. Bugün ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olacağı Uluslararası kupa yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonunun ilk günü dün yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan organizasyon Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapıldı. Dolphin ve Telsim Vodafone’un da destek verdiği yarış Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapıldı. Antrenmanlar ve sıralamaların ardından Semi-Pro ve Pro finalleri ile piste gelen yaklaşık 2bin seyirci seyre doydu. Semi-Pro kategorisinde yarı finale kalan Erol Özteknik, Kürşat Güdül, Mehmet Çavuş ve Yaşam Karakurt arasında sıkı bir mücadele yaşandı. Finale Karakurt ile Çavuş kaldı. Yakın mücadelenin ardından günün Semi-Pro birincisi Çavuş oldu. Üçüncülük mücadelesinden galip ayrılan Erol Özteknik Kuzey Kıbrıs 2019 Drift Semi-Pro Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk Akay Akbil’in oldu

Pro finallerinde ise heyecan bir an olsun dinmedi. Günün formda isimleri Ahmet Öksüzoğluları ile Kerim Beşok’un yanı sıra, Şampiyonluk adayları Enver Haskasap, Bekir Öksüzoğluları, Akay Akbil ve İzer Özvurulmuş’un heyecanına seyirciler ortak oldu. Şampiyonluk adaylarından İzer Özvurulmuş ile Akay Akbil çeyrek finalde elenirken, yarış öncesi şampiyonada lider durumda bulunan Akbil’in şampiyonluk şansı sürdü. Yarı finalde Ahmet Öksüzoğluları’na elenen Özsusuzlu şampiyonluk şansını yitirirken, Beşok’a yarı finalde elenen Haskasap da şampiyonluk şansını yitirdi. Bu sonuçla Akay Akbil günü beşinci sırada bitirmesine rağmen Kuzey Kıbrıs 2019 Drift Şampiyonu olmayı başardı. Finalde eşleşen Öksüzoğluları-Beşok ikilisi seyircilere keyifli dakikalar yaşattı ve birinci Kerim Beşok oldu.

NEU Drift Kupası bugün yapılacak

Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon bugün yapılacak. Dün yapılan sıralama turları derecelerine göre TOP32 turuyla başlayacak organizasyon sabah saatlerinde yapılacak antrenmanların ardından saat 12’de başlayacak. TOP16 turunun takribi 14.30’da başlaması bekleniyor. Ödül töreni ise 16.30’da başlayacak ve dereceye giren tüm yarışçılar kupalarına kavuşacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Üzerimizde emeği olanları saygı ile anarım
Özersay: Üzerimizde emeği olanları saygı ile anarım
Minik Ege toprağa verildi
Minik Ege toprağa verildi
CTP Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi
CTP Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim