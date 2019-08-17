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Prodromu Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar Yaptı

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün bazı açıklamalar yaptı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
Prodromu Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar Yaptı

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün bazı açıklamalar yaptı.

Alithia gazetesi “Siz Gerginlik, Biz Müzakere - Lefkoşa’dan Türk Meydan Okumaları ve Askeri Tatbikatlarına Yanıt Mesaj - Gerginlik Söylemlerine Girmiyoruz” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yayımladığı haberinde, “Türkiye’nin Fatih ve Yavuz Sondaj Gemileriyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara suları ve Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, aynı zamanda askeri tatbikatlarıyla Kıbrıs’ın güneyi ve Akama’nın batısındaki meydan okumalarını sürdürdüğünü” iddia ederek, Rum hükümetinin ise bilinçli bir şekilde gerginlik söylemine girmekten kaçındığını ve odaklandığı yerin, yeniden müzakere masasına gidilmesi olduğunu ileri sürdü.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Türkiye’nin faaliyetlerine dün yanıt verdiğini yazan gazete, Prodromu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden müzakere masasına gidilmesi için, Birleşmiş Milletlerle (BM) istişare yapılması hedefine odaklanmış olduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre, Rum hükümetinin, bölgede meydana gelenleri, doğal olarak sürekli yorum yapmadan takip ettiğini savunan Prodromu, Türkiye’nin tercih etmiş olduğunu ileri sürdükleri gerginlik söylemi mantığına bilinçli olarak girmediklerini iddia etti.

“Müzakerelerin, tabi ki, aynı zamanda uygun ortam da var olacağı anlamına geldiğini” ifade eden Rum Sözcü, “dolayısıyla Türkiye’nin de, doğal olarak istikrarsızlık ve gerginlik meydana getiren bu tarz yasadışı müdahalelerle değil, Kıbrıs sorununun BM aracılığıyla barışçıl yollarla çözümü üzerinde durduğunu gerçekten göstermesi gerektiğini” savundu.

BM Genel Sekreterinin her defasında, gerginlik meydana getiren hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurguladığını ifade eden Prodromu, Türkiye’den bu çağrılara yanıt vermesini beklediklerini söyledi.

LUTE’UN GELİŞİ

Bu arada gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da dün söylediği gibi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişi konusunda henüz yeni bir şey olmadığını yazdı.

“Şu ana kadar (Lute’un gelişinin) tarihini bilmediklerini ve görüşme ayarlanır ayarlanmaz açıklayacaklarını” söyleyen Prodromu, Temmuz ayı başında, Lute’un Ağustos sonlarında gelmesi için istişareler yapıldığını anımsattı.

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