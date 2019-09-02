Prodromu: Referans şartlarında anlaşma sağlanacağı konusunda daha dayanıklı umutlar var

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un bugün yaptıkları ikinci görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Prodromu, sürece farklı tarafların da dahil olduğunu ve Lute’un, bu taraflarla istişareler yapacak olmasının anlaşılır olduğunu kaydederek, bu yüzden Türkiye’nin yasadışı müdahalelerine devam etmesi ve Maraş meselesinde yapılan hazırlıkların görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Prodromu, herkesin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki son görüşmede varılan uzlaşı yönünde hareket etmesini ve böylelikle müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli perspektiflerin oluşmasını umduklarını belirtti.

Anastasiadis’in Lute ile dünkü ve bugünkü görüşmesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak ortak görüşmenin aşikar olduğunu kaydeden Prodromu, Lute’un adadan yarın ayrılacağını söyledi.

Lute ise görüşmeden sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

(BRT/TAK)