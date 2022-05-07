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Prof. Dr. Benter'den anneler günü mesajı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 'Anneler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:27
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Prof. Dr. Benter'den anneler günü mesajı

Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda hazırlanan, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkıyı tüm annelere hediye etti.

İbrahim Benter "İyilik medeniyetini geçmişte ve bu günlerde yaşatan annelerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Çocuklarımızın hazırladığı bu güzel şarkıcığı annelerimize hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Benter'in açıklaması şöyle:

Yüzyıllar önce annelerimiz Kıbrıs’ta “Karşılık Beklemeden İyilik Yapalım” düşüncesiyle vakıf (iyilik) medeniyetini kurmak için yüzlerce vakıf kurdular. Okullar, su kemerleri, çeşmeler, camiler yapılması için, tarlası olmayana ucuz tarla, dükkanı olmayana ucuz dükkan kiralanması için, din-milliyet ayrımı yapmadan herkese yardım yapılması için annelerimiz binlerce dönüm arazi ve yüzlerce ev/dükkan vakfettiler. Dünyaya örnek oldular. İyilik medeniyetini geçmişte ve bu günlerde yaşatan annelerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Çocuklarımızın hazırladığı bu güzel şarkıcığı annelerimize hediye ediyoruz.

ANNEM

Söz ve Müzik : Meral Yiğit Helalpara

Seslendiren : KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu 

Koro Şefi : Erkan Dağlı

Aranjör : Doğan Kospançalı

Kayıt Mix Master : İnanç Eyüboğlu 

Stüdyo : OnAir Records

Kostüm Tasarım : Zehra Çevikel

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İbrahim BenteAnneler Günü
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