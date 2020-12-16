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Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi

Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıs Türk Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:16
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Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter,  koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıs Türk Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu.

Prof. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.

İşte Kıbrıslı Türk profesör Benter’in açıklamaları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

* Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.

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