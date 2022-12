PROF. DR. İbrahim Benter'in makalesi dünyaca ünlü tıp dergisinde yayımladı 

Pharmaceutics tıp dergisinin özel yayını olan tıp alanında nano-teknoloji’deki yeni gelişmeler yayınında Prof Dr İbrahim Benter’in "Mitigating Cardiotoxicity of Dendrimers: Angiotensin-(1-7) via Its Mas Receptor Ameliorates PAMAM-Induced Cardiac Dysfunction in the Isolated Mammalian Heart" başlıklı makalesi Aralık 2022’de yayınlandı.

Makalede kalp krizi geçirenlere faydalı olacak nano-medicine çözümler çerçevesinde Prof. Dr. İbrahim Benter'in buluşu olan angiotensin-(1-7)’nin faydaları gösterildi.

Benter, yaptığı açıklamada, ilim dünyasının çok süratli değiştiğini ve gençlerin kendilerini en son teknoloji alanlarında geliştirmelerinin elzem olduğunu belirtti.