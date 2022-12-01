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PROF. DR. İbrahim Benter'in makalesi dünyaca ünlü tıp dergisinde yayımladı 

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in makalesi, dünyaca ünlü tıp dergisiPharmaceutics'e girdi. 

01 Aralık 2022 Perşembe 20:46
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PROF. DR. İbrahim Benter'in makalesi dünyaca ünlü tıp dergisinde yayımladı 



Pharmaceutics tıp dergisinin özel yayını olan tıp alanında nano-teknoloji’deki yeni gelişmeler yayınında Prof Dr İbrahim Benter’in   "Mitigating Cardiotoxicity of  Dendrimers: Angiotensin-(1-7) via Its Mas Receptor Ameliorates PAMAM-Induced  Cardiac Dysfunction in the Isolated Mammalian Heart" başlıklı makalesi Aralık 2022’de yayınlandı. 

Makalede kalp krizi geçirenlere faydalı olacak nano-medicine çözümler çerçevesinde Prof. Dr. İbrahim Benter'in buluşu olan angiotensin-(1-7)’nin faydaları gösterildi. 

Benter, yaptığı açıklamada, ilim dünyasının çok süratli değiştiğini ve gençlerin kendilerini en son teknoloji alanlarında geliştirmelerinin elzem olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 01.12.2022 22:35
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