Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) eski rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti...

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın açıklaması şöyle:

Değerli Küresel GAÜ Ailemiz .

Az önce Üniversitemizde değerlerle dolu bir mücadele sürecinde görev almış önceki Rektörümüz Kutsal Hocamızın acı haberini aldım . Vefatı tüm GAÜ Küresel Ailesini derinden etkilemiştir , Başımız Sağolsun . Mekanın Cennet olsun Hocam . Yerin hiç bir zaman doldurulamaz . Her zaman Sevgi ve Saygıyla anacağız . Ailesine tüm sevdiklerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Acımız Büyük . Girne American UniversityAmerican University of Cyprus