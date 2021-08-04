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Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti

Girne Amerikan Üniversitesi ailesi yasta...

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:41
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Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) eski rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti...

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın açıklaması şöyle:

Değerli Küresel GAÜ Ailemiz . 
Az önce Üniversitemizde değerlerle dolu bir mücadele sürecinde görev almış önceki Rektörümüz Kutsal Hocamızın acı haberini aldım . Vefatı tüm GAÜ Küresel Ailesini derinden etkilemiştir , Başımız Sağolsun . Mekanın Cennet olsun Hocam . Yerin hiç bir zaman doldurulamaz . Her zaman Sevgi ve Saygıyla anacağız . Ailesine tüm sevdiklerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Acımız Büyük . Girne American UniversityAmerican University of Cyprus

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:03
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