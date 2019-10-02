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Prof. Dr. Osam basın toplantısı düzenledi çalışmalarını anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin son 5 yılda hazırlanan stratejik plan doğrultusunda akademik parametreyi üst sıralara taşıdığını kaydederek, buna örnek olarak da DAÜ’nün Times Higher Education listelerine girmesini gösterdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:24
Prof. Dr. Osam basın toplantısı düzenledi çalışmalarını anlattı

Necdet Osam, DAÜ’nün son 5 yılda bin 312 birinci sınıf yayın ile araştırma, toplumsal hizmet ve dünya barışına katkı kriterlerini yerine getirdiği için 4 yıldır listede yer aldığını belirterek, DAÜ’nün aynı zamanda yine Times Higher Education 50 yaş altı üniversiteler sıralamasında da 121’inci sırada yer aldığını söyledi.

UNESCO sürdürülebilir çevre ve eğitim değerlendirmesinde de DAÜ’nün ilk 300 üniversite içinde yer aldığını, Şangay fakülte değerlendirmeler sıralamasında DAÜ İşletme Fakültesinin ilk 200, Turizm ve Gastronomi Fakültesinin ise ilk 100’e girdiğini ifade eden Osam, sadece Kıbrıs adası için yapılan sıralamada da DAÜ’nün 1’inci üniversite olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Necdet Osam, “bunlar basit günübirlik kararlar sonucu elde edilen başarılar değildir. Stratejik plan ve iyi yönetimin sonucu elde edilmiş başarılardır” dedi.

Üniversitenin kalite ve akademik parametrelerden ödün vermediğini anlatan Osam, DAÜ’yü denetleyen YÖK’ün üst düzey denetmenlerinin de DAÜ’nün eğitimde Boğaziçi, altyapıda ise Koç Üniversitesi kadar iyi olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Osam, DAÜ yayınlarının uygulanması konusundaki çalışmaları da aktardı, megatronik alanında TÜBİTAK ödüllerine, toplum sağlı açısından da Oxford Üniversitesi ve University College of London ile yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

DAÜ’nün sanata da büyük değer verdiğini, bu çerçevede çeşitli kesimlerden sanatçıların 400’e yakın eserinin teslim alınarak sergileneceğini, kazılar vasıtasıyla ortaya çıkarılan arkeolojik eserlerin sergilenmesi için de müze çalışması yaptıklarını belirten Osam, İskele kampüsü için tahsis edilen ve Nekropol olduğu ortaya çıkan arazinin aslına uygun Nekropol müzesi olarak hayata geçirilmesi için kendilerinde kalmasını talep etti.

Üniversitenin DAÜ yasası ve geçen yıl imzalanan Magna Carta belgesiyle yönetildiğini ifade eden Osam, üniversitenin bu doğrultuda 5 yıl içinde çoğu işlevsel olan 168 uluslararası anlaşmaya imza attığını, Gambiya, Tanzanya, Senegal gibi gelişmekte olan ülkelerle bilgi ve becerilerini paylaştığını söyledi.

New York, Warwick, Bologna, Marmara gibi üniversitelerle ortak programlar yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Necdet Osam, İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile ortak Tıp ve Ortak Diş hekimliği programlarıyla ilgili YÖDAK ile yaşadıkları sıkıntıya da değindi…

Osam, bu konuda hiçbir mecburiyet olmamasına rağmen YÖDAK’a 5’inci kez başvuru yaptıklarını ancak cevap alamadıklarını belirterek, üniversitenin sırf bu nedenle 340 öğrenci kaydı alamadığını ve zarar uğratıldığını söyledi.

Dünyadaki tıp fakülteleri içinde etki değeri 41 olan ve 300 hastanesi bulunan İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile ilgili YÖDAK’ın spekülatif yarattığını savunarak bunu üzücü olarak nitelendiren Osam, “hiçbir devlet kurumu başka bir devlet kurumunu zarara uğratamaz. DAÜ bir dünya üniversitesidir. YÖDAK  ise yerel bir kuruldur” dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiProf. Dr. Necdet Osam
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