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Prof. Dr. Ulvi Keser ile söyleşi gerçekleşti

Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Prof. Dr. Ulvi Keser ile söyleşi gerçekleştirdi. 

18 Aralık 2022 Pazar 13:06
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Prof. Dr. Ulvi Keser ile söyleşi gerçekleşti



Söyleşide "Akritas Planı ve Kanlı Noel" ve özellikle Kıbrıs Türk tarihinde verilen ciddi mücadeleler hakkında konuşuldu. 
Program sonrasında konuşan TÜSAD Başkanı Ali Birsen; Ulvi Keser'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, "Kıbrıs Türk tarihindeki mücadelenin tüm yönleriyle dile getirilmesi ve devlet eliyle milli ve manevi anlamda insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir" dedi. 
Program, TÜSAD Başkanı Ali Birsen tarafından Ulvi Keser'e teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.

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