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Prof. Dr. Ünsal, Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL KKTC Din İşleri Başkanı Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını şu sözlerle ifade etti:

05 Aralık 2021 Pazar 15:47
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Prof. Dr. Ünsal, Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
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"Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar. KKTC Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoru."

Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde Larnaka Kalesinin yanında bulunan Büyük Cami’de çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye bu sabah erken saatlerde olay yerinde araştırmalarda bulundu. Görgü tanıklarının ifadesinin ardından yabancı uyruklu bir şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı.


 

Son Güncelleme: 06.12.2021 00:45
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
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