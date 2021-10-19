Prof. Keser, “Elbet Bir Gün Gelecekler” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada; Prof. Keser’e “Elbet Bir Gün Gelecekler” adlı kitabını kendisine takdim ettiği için teşekkür etti.

Kitaba konu olan Zekâ Çorba’nın ve ayrıca Çorba Ailesi’nin, Gönendere ve Serdarlı bölgelerinin eski ve köklü ailelerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Zekâ Çorba’nın 45 yıla sığdırdığı kahramanlık dolu anılarının, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) oluşmasında ortaya koyduğu yürekli duruşu yanında, mücadele yıllarında yaptığı liderlikle de halka verdiği cesaret ve güvenin fevkalâde önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Evlatları olarak sizin de katkınızla bu eserin ortaya çıkması, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin tarihe düşülmesi bakımından çok önemli bir eserdir. Onun yaptığı bütün kahramanlıkların kayda geçmesi, bu kitabın okunması, okutulması ve tanıtımı çok önemlidir.

Çeşitli eğitim kurumlarında, üniversitelerde ve bazı uluslararası makalelerde de yer bulması, bu eserin konu edilmesi ve ilgi görmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünerek Zekâ Çorba’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli evlatlarına da böyle bir kitabın ortaya çıkmasında gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederim.”

Tatar, geçmişte yapılan kahramanlıkların unutulmayacağını, Kıbrıs Türk halkının tarihini unutmayacağını da vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Zekâ Çorba mücadele yıllarında, İngiliz Sömürge Yönetimi’nde bir av tüfeği bile bulunduramazken, Türk bayrağının yanından geçemezken, o şartlarda Türkiye’de aldığı eğitimle ve memleket sevgisiyle buradaki genç mücahitlerin eğitilmesine de katkı koymuştur. 1974’e kadar biz varoluşumuzu sürdüremeseydik Mehmetçik buraya gelemeyecekti. O günlerde Zekâ Çorba gibi kahramanların yaptıkları asla unutulmaz. Kıbrıs Türk halkı tarihini unutmayacaktır, unutturmamalıdır. Kıbrıs’ta biz de anlaşma istiyoruz ama bu anlaşmanın adil, kalıcı ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Geçmişte Kıbrıs Türk halkının çektiği çileleri ve yaşanmışlıkları özümseyen Zekâ Çorba adına yazılan ‘Elbet Bir Gün Gelecekler’ kitabı, Türkiye özlemiyle o günlerin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu ve o mücadele yıllarında sabır ve cesaretle Beşparmaklar’dan Toros Dağları’nı izlerken bir gün bu esaretten kurtulacağımızı düşünerek 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs’ta kalıcı bir barışın ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda onurlu ve şerefli bir şekilde yaşamına devam ettiği kahramanlıklarla böyle bir eser ortaya çıkmıştır. Ben de sizinle farklı etkinliklerin düzenlenmesinde Cumhurbaşkanı olarak yer alacağımı ifade etmek istiyorum.”

Kabule Prof. Dr. Ulvi Keser’in yanı sıra; Halil Çorba, İpek Çorba, Aytaç Çorba, Fatma Çorba, Gülhan Çizili ve Gülden Arıl da katıldı.