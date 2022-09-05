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Prof. Vamık Volkan'dan Benter'e ziyaret

05 Eylül 2022 Pazartesi 18:09
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Prof. Vamık Volkan'dan Benter'e ziyaret


Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok üniversitesinde görevler almış olan Prof Vamık Volkan bir Kıbrıslı Türk. Dünyanın en zor problemlerini çözmek için uğraşırken ABD Başkanı Carter ve Sovyetler Birliği başkanı Gorbaçev gibi birçok dünya lideriyle çalışmış ve Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiş bir bilim insanı. Kıbrıs Vakıflar İdaresini ziyaret eden Prof Volkan, Prof Benter ile görüşerek gençlere yönelik eğitim projeleri konuştu. Vakıfların gençlerle yaptığı iyilik faaliyetlerini hayranlıkla izlediğini söyledi.

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Prof. Vamık VolkanBenterZiyaret
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