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Prof.Dr. Avcı, Ankara'da Oktay tarafından kabul edildi

22 Nisan 2022 Cuma 10:02
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Prof.Dr. Avcı, Ankara'da Oktay tarafından kabul edildi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim alanındaki konular ele alındı.
Kabulde YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Fuat Oktay’a  KKTC’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve dünyaya açılımında en önemli alanı olan yükseköğretimin,  kalitesini ileriye taşımayı, dünya standartlarında kalite oluşturmayı  ve uluslararasılaşma çalışmalarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini aktardı.
Avcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye verdiği desteğin yükseköğretimin planlanması, denetlenmesi, akreditasyonu, koordinasyonu ve kalitesinden sorumlu olan YÖDAK için de çok önemli olduğunu ifade ederek bu destekten dolayı teşekkür etti.
Başkan Avcı, görüşmede KKTC üniversitelerini geleceğe emin adımlarla ilerlemesine olanak sağlayacak görüşlerin paylaşıldığını dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC’ye her zaman verilen desteğin bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edeceğini, ayrıca yükseköğretim alanı ve YÖDAK’ın belirlenen hedeflere ulaşması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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