"Proje dağıtılması planlanan yaş grubuna uygun değil"

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) hazırladığı "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli proje ile ilgili ve Özgür Gazete’de 30 Kasım 2022 ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı daire ve birimlerin öncelikli görevinin çocukların pedagojik gelişimini (sosyal, psikolojik ve zihinsel beceriler ve çevreye uyum sağlamak) desteklemek olduğunu açıkladı. Bakanlık öncelikli görevlerini kimi zaman merkezi uygulamalar yoluyla kimi zaman da sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği içerinde yürüttüklerini bildirdi.

Bakanlık, okullarda yapılacak olan her türlü etkinliğin, bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde görev yapan, alanında uzman personeller tarafından incelenmekte ve değerlendirilmekte olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, KISAD'ın hazırladığı "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli etkinliğin bakanlığa başvuru yapılması sonucu hayata geçirilmesi planlanan proje de aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.

"BAZI TERİMLER VE GÖRSELLER, DAĞILMASI PLANAN YAŞ GRUBUNA UYGUN DEĞİL"

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İlk Adet Bilgi Paketim" projesi içerisinde yer alan kitap, alanında uzman bir pedagog ve bir psikolog tarafından incelenmiş ve kitabın içeriğinde bulunan bazı terimlerin ve görsellerin, dağıtılması planlanan yaş grubunun gelişim düzeyine uygun olmadığını tespit etmiştir.

Uzmanlardan alınan rapor doğrultusunda, bakanlığımızın, 22 Nisan 2022 tarihinde KISAD’a gönderdiği yazıda da kitabın bedensel değişimleri basit bir dille anlattığı ancak bazı hususların öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu kitap içeriğinde “cinsel içerik” olduğu ve bundan dolayı “red” cevabı verildiği tarafımızdan belirtilmiş bir görüş değildir.

Bakanlığımız, her zaman olduğu gibi çocuklarımızın pedagojik gelişiminin desteklenmesi açısından sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde projelerde yer almaya devam edecektir. Yine her zaman olduğu gibi bu projelerin öğrencilerin gelişim düzeylerine ve toplumun taşıdığı değer ve hassasiyetlere uygun olarak yürütülmesi noktasında net bir tavır içerisinde olacaktır.”

“Regl Kitabım” isimli kitapta cinsel organına aynadan bakan genç kadının olması ve tampon kullanımını gösteren illüstrasyon nedeniyle, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından ortaokul yaş grubuna ‘pedagojik olarak’ uygun bulunmadığı açıklandı.