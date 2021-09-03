Projenin Tamamlanmasıyla Bölgeye Kullanma ve İçme Suyu Sağlanacak

Ofisten yapılan açıklamaya göre hibe desteği, KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması; Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında sağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen proje için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında protokol imzalandı. Proje, Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde İskele Belediyesi tarafından tamamlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanmış olacak.