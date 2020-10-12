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Propaganda süreci Çarşamba gün başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu, “2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini yayımladı. Takvime göre propaganda süreci 14 Ekim Çarşamba gün başlıyor.

12 Ekim 2020 Pazartesi 13:01
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Propaganda süreci Çarşamba gün başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim’de yapılacak olan “2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini yayımladı.

Yayımlanan seçim takvimine göre; 12 Ekim; yani bugün itibariyle, seçimin ikinci turu başlamış oldu.

Takvimde, bugün saat 18.00’de, YSK huzurunda oy pusulalarının düzenleneceği ve duvar ilanları için “ad çekme” yapılacağı ifade edildi.

Yarın, saat 13.00’e kadar, her iki adayın da BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermesi gerektiği belirtilen takvimde, 14 Ekim günü seçim propagandasının resmen başlayacağı tarih olarak açıklandı.

17 Ekim Cumartesi günü, saat 18.00’e kadar seçim propagandasının süreceği belirtilen seçim takviminde, 18.00’de propagandanın sona ereceği ve 18 Ekim Pazar günü seçimin gerçekleşeceği belirtildi.

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