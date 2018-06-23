Propaganda süreci sona erdi

Yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde siyasi Partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda süreci bugün saat 18.00’de sona erdi.

Propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması yasak.

Propaganda ve propaganda nitelikli yayınlar, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan internet reklamı olarak bilinen banner yayınlarını da kapsıyor.

YSK’dan yapılan 28 numaralı duyuruda, saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Duyuruda Yasanın 187. Maddesine atıfta bulunularak bunun, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanların veya asılsız söylenti çıkaranların, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği hükmünü içerdiğine dikkat çekildi.

Duyuruda ayrıca propaganda nitelikli yayınlara saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde bunun madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.