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"Prosedürlerde herhangi bir eksiklik yok"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Geçitkale Havaalanı içerisinde 29 Ekim’de meydana gelen uçak kazası ile ilgili açıklama yaptı.

05 Kasım 2019 Salı 12:28
"Prosedürlerde herhangi bir eksiklik yok"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Geçitkale Havaalanı içerisinde 29 Ekim’de meydana gelen uçak kazası ile ilgili açıklama yaptı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 2 kişilik kaza/kırım inceleme ekibinin ultralight uçak kazası hakkında rapor hazırlamak için yaptıkları incelemeyi tamamladığı ifade edildi.

Ulaştırma Bakanlığı,  ön raporun bir ay içinde yayınlanacağını belirtti.

İşte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı 2 kişilik kaza/kırım inceleme ekibi, Geçitkale Havaalanı içerisinde 29 Ekim 2019’da meydana gelen ultralight uçak kazası hakkında rapor hazırlamak için yaptıkları incelemeyi tamamlamıştır.

Sivil Havacılık Dairesi gözetiminde üç gün süren enkaz incelemesi sırasında, kısmen yanmış bir adet cep telefonu ile bir adet kamera kartı bulunmuş ve detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürülmüştür. Yine uçağın İtalyan olan motoru da ileri incelemeye tabi tutulacaktır. Tüm bu incelemelerin ardından kazayla ilgili ön raporun 1 ay içerinde yayımlanması beklenmektedir. Kesin rapor için ise yaklaşık 1 yıllık bir süre gerekmektedir.

Gerek uzman ekibin aktardığı, gerekse otopsi raporları her iki pilotun da çarpmanın etkisiyle derhal öldüğünü ortaya koymaktadır.

Ayrıca evrak üzerinde yapılan incelemelerde uçağın tescil, uçuşa elverişlilik, sigorta, pilot lisansları gibi tüm evraklarının eksiksiz olduğu, ulusal ve uluslararası tüm havacılık kurallarına uygun olarak uçtuğu ve prosedürlerde her hangi bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir.

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Son Güncelleme: 05.11.2019 12:38
Anahtar Kelimeler:
BakanlıkHaberkktcKazaUçak
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Ertaç 2019-11-05 21:20:02

Soru şu.Böyle uçaklara gerek varım ? Böyle küçük bir ülkede olmaması gereken yatırımlar.

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