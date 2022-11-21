Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

"Protokol bize ciddi şekilde katkı yapacaktır"

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) arasında KKTC'de bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli internet kullanımı konularında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ile TBD Yönetim Kurulu Genel Başkanı Rahmi Aktepe imza koydu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:17
72 Okunma
"Protokol bize ciddi şekilde katkı yapacaktır"



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, imza töreninden konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin teknolojiyi ve çağı yakalama konusundaki çalışmalarını gördükçe, bunda gurur duyduklarını söyledi.

Arıklı, “Bilişim teknolojisi çok önemli. TBD’nin bilgi ve birikimleri bizim için çok önemli. BTHK bizim en önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bilişim Derneği ile BTHK arasındaki protokol bize ciddi şekilde katkı yapacaktır” dedi.

TBD’nin KKTC’de temsilcilik açması ve daha sonra da dernekleşmek suretiyle faaliyet göstermesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Arıklı, “Bu konuda da şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 17-20 Kasım  tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği çerçevesinde imzalanan protokol, KKTC’nin bilişim teknolojilerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanması ve bundan katma değer elde etmesini amaçlıyor.

Protokol ayrıca siber güvenlik, sosyal medyanın doğru ve etik kullanımı, siber zorbalığa karşı farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim, bilgilendirme, yarışma ve benzeri çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
ProtokolTBDKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Fon indirimi şart
Özersay: Fon indirimi şart
"İhracatların Türk Lirası ile gerçekleştirilmesi pahalılığına karşı avantaj sağlayacak"
"İhracatların Türk Lirası ile gerçekleştirilmesi pahalılığına karşı avantaj sağlayacak"
Tütün Ürünlerine Zam Geldi
Tütün Ürünlerine Zam Geldi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim