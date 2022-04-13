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“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nü yarın imzalamayı planladıklarını söyledi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:49
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“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”

Sucuoğlu, “Bizlerin yoğun çabası ve Anavatan Türkiyemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da güçlendirmek, bu ziyaretimizin ana hedefi olacaktır” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı.

Sucuoğlu ve heyetini, Ercan Havalimanında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer uğurladı.

“KKTC EKONOMİSİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK, BU ZİYARETİMİZİN ANA HEDEFİ OLACAKTIR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenlendi.

Sucuoğlu’na Ankara temasları sırasında, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Sunat Atun eşlik edecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetine icabetten bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, ziyaret vesilesiyle, imza aşamasına getirdikleri “Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü” üzerinde son ayrıntıları ele alacaklarını ve imzalamayı öngördüklerini ifade etti.

Ankara ziyaretinde ayrıca Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe koymayı planladıkları altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projeleri de değerlendireceklerini dile getiren Sucuoğlu, “Bizlerin yoğun çabası ve Anavatan Türkiyemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da güçlendirmek, bu ziyaretimizin ana hedefi olacaktır” dedi.

Sucuoğlu, Teknik komite ve müsteşarların da eşlik edeceği ziyarette, Ekonomik programla ilgili çalışmaların öngördükleri şekilde tamamlanması halinde yarın öğleden sonra imzalamayı planladıklarını söyledi.

Sucuoğlu, protokolün ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Son Güncelleme: 13.04.2022 13:50
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