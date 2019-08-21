Pulya Festivali’nde “Bir Aytotoro Hikayesi” sahnelendi

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin organizasyonuyla devam eden Pulya Festivali’nde, “Bir Aytotoro Hikâyesi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği oyunda, geçmişte Kıbrıs’taki bir sevda ve düğün hikayesi anlatıldı.

Oyun sırasında halk danslarına da yer verilirken sahnede çörek yapılıp seyircilere ikram edildi. Ayrıca oyun sırasında mangal yakılıp kebap yenildi.

Oyun sonunda araştırmacı yazar İsmail Bozkurt’a oyuna geçmişe ait kültürel bilgi paylaşımı yaptığı için Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından plaket verildi.

İsmail Bozkurt yaptığı konuşmada, yer yer geçmişi yaşayan biri olarak hüzünlendiğini ve kültürün bu şekilde yaşatılması için gereken tüm yardımı yapacağını belirtti.

Halk dansları eğitmeni Mehmet Çamlıdağ ve Pelim Çamlıdağ’a meclis üyesi Sultan Kara Şahin plaket verirken, YBB tiyatrosu yönetmenleri Selma Tanık ve Mustafa Tazeoğlu’na, belediyenin kültür ve sanat birim sorumlusu Mehtap M. Sayıner plaket verdi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptığı konuşmada kültürlerini yaşatmak için belediye olarak katkılarını esirgemeyeceklerini ve her festivalde bu tarz etkinliklere yer vereceklerini belirtti.

Gecenin sonunda toplu fotoğraf çekildikten sonra hep beraber “orda bir köy var uzakta” şarkısı da söylendi.