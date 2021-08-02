Putin: Maraş'ta tek taraflı eylemler kabul edilemez

Rum Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rum lider Nikos Anastasiadis'e gönderdiği mektubunda, Maraş'ta BM kararlarını çiğneyen tek taraflı eylemleri kabul edilmez olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Anastasiadis’e gönderdiği cevap mektubunda Putin şu görüşlere yer verdi:

“27-29 Nisan’da Cenevre’de düzenlenen beş artı bir gayrı resmi konferans sonunda gönderdiğiniz 14 Mayıs 2021 tarihli mektubunuzu ve Maraş'taki statünün değiştirilmesi ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasıyla ilgili tehlikeler konusundaki endişelere yer verdiğiniz 5 Temmuz 2021 tarihli mektubunuzu dikkatle okudum.

BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını çiğneyen tek taraflı eylemleri kabul edilmez olarak görüyoruz. Rusya Federasyonu Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve Güvenlik Konseyi kararları ve tek uluslararası kimlik, tek egemenlik ve tek vatandaşlığa dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını destekliyor.

Rusya gerek BM düzeyinde gerekse ikili temaslar düzeyinde müzakereler aracılığıyla bir çözüm bulunması amacıyla gerekli koşulların oluşturulmasını ilerletmeye çalışacaktır. Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinin de çağ dışı garantörlük sisteminden uzak bir çözümün bulunmasına aktif olarak katılması ihtiyacı olduğuna içtenlikle inanıyor."

Putin mektubunda son olarak iki ülke arasında çeşitli uluslararası ve bölgesel gündemde yer alan konular ve Güney Kıbrıs-Rusya iş birliği konusunda var olan diyalog nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)