Qatar Airways, Langkawi'ye ilk uçuşunu düzenledi

Qatar Airways’in Malezya’nın Langkawi Adası’na düzenlediği ilk seferde dünyaca tanınan 13 sosyal medya ünlüsü arasında Galipbros kanalıyla adlarını duyuran Kıbrıslı kardeşler Alp Galip ve Altuğ Galip de yer aldı.

Qatar Airways’in düzenlediği özel uçuşta Katar Havayolları CEO’su, Langkawi Belediye Başkanı, ve büyükelçiler de yer aldı.

Langkawi'ye seferlerinde, havayolunun en gelişmiş uçağı olan Boeing 787 Dreamliner uçağı, Business sınıfında 22 koltuk ve Ekonomi sınıfında 232 koltuk, geniş kabinlerle ve özel tasarımlı iç mekanlarla hizmet verecek. Langkawi’ye düzenelenen ilk sefer olması nedeniyle tüm gün boyunca devam eden basın konferansı ve etkinlikler dahilinde gala yemeğinde Malezya asıllı şarkıcı Yuna’yı da sahte aldı..