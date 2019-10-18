Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Qatar Airways, Langkawi'ye ilk uçuşunu düzenledi

18 Ekim 2019 Cuma 14:30
Qatar Airways, Langkawi'ye ilk uçuşunu düzenledi

Qatar Airways’in Malezya’nın Langkawi Adası’na düzenlediği ilk seferde dünyaca tanınan 13 sosyal medya ünlüsü arasında Galipbros kanalıyla adlarını duyuran Kıbrıslı kardeşler Alp Galip ve Altuğ Galip de yer aldı.

Qatar Airways’in düzenlediği özel uçuşta Katar Havayolları CEO’su, Langkawi Belediye Başkanı, ve büyükelçiler de yer aldı.

Langkawi'ye seferlerinde, havayolunun en gelişmiş uçağı olan Boeing 787 Dreamliner uçağı, Business sınıfında 22 koltuk ve Ekonomi sınıfında 232 koltuk, geniş kabinlerle ve özel tasarımlı iç mekanlarla hizmet verecek. Langkawi’ye düzenelenen ilk sefer olması nedeniyle tüm gün boyunca devam eden basın konferansı ve etkinlikler dahilinde gala yemeğinde Malezya asıllı şarkıcı Yuna’yı da sahte aldı..

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Çocuk istismarı konusunda hassas ve duyarlıyız
Tatar: Çocuk istismarı konusunda hassas ve duyarlıyız
Onurhan: KIB-TEK Yönetim Kurulu iddialar üzerine gerekli adımları attı
Onurhan: KIB-TEK Yönetim Kurulu iddialar üzerine gerekli adımları attı
Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir
Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim