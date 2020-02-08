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Raciva ve Hussain 3 gün tutuklu kalacak

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
Raciva ve Hussain 3 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) – Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden ülkemize askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak isterken yakalan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain’in 08 Şubat 2020 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine teslim alınan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmada zanlıların ülkemizde yasal statüleri bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’a nasıl geçiş yaptıklarının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Askeri Yasak BölgeHasan RacivaSadaqat HussainTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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