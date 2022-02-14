Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

RADARLARA NE OLDU?

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili KKTC’de ve Türkiye’de gözaltılar devam ediyor. Cumartesi günü Alsancak’ta gözaltına alınan iki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıktı…

14 Şubat 2022 Pazartesi 09:48
918 Okunma
RADARLARA NE OLDU?
banner108

BAHAR SANCAR - Gündem Kıbrıs

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili KKTC’de ve Türkiye’de gözaltılar devam ediyor. Cumartesi günü Alsancak’ta gözaltına alınan iki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıktı… 

KKTC’YE KAÇAK GİRİŞ YAPTILAR… Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç' un ardından ülkeye Alanya’dan deniz yolunu kullanarak yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı.

“EVİ MUSTAFA SÖYLEMEZ KİRALADI”… Zanlılar poliste verdikleri ifadede, Alsancak’ta ikamet ettikleri evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi. Yine Veysel Sarı’nın poliste verdiği ifadeye göre, sahte ehliyet ile cinayette kullanılan araçların kiralandığı belirtildi. Zanlılara yapılan baskında olayda kullanıldığı düşünülen bir de silah bulundu.

BANYO KÜVETİ ALTINA GİZLENMİŞ SİLAH BULUNDU… Polis tarafından zanlıların Alsancak’ta ikamet ettikleri adrese yapılan baskında banyo küveti altına naylona sarılı bir şekilde gizlenmiş, olayda kullanıldığı düşünülen 9 mm silah ve 15 adet mermi bulundu. Mahkemede polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahısların olduğunu söyleyerek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

FAYSAL SÖYLEMEZ GÖZALTINA ALINDI… Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti soruşturmasında Türkiye’de 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Son Güncelleme: 14.02.2022 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu ikinci dönemin başlaması dolayısıyla Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti
Amcaoğlu ikinci dönemin başlaması dolayısıyla Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti
Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor
Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor
15 yaşındaki genç kız bulundu
15 yaşındaki genç kız bulundu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim