RADARLARA NE OLDU?

BAHAR SANCAR - Gündem Kıbrıs

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili KKTC’de ve Türkiye’de gözaltılar devam ediyor. Cumartesi günü Alsancak’ta gözaltına alınan iki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıktı…

KKTC’YE KAÇAK GİRİŞ YAPTILAR… Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç' un ardından ülkeye Alanya’dan deniz yolunu kullanarak yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı.

“EVİ MUSTAFA SÖYLEMEZ KİRALADI”… Zanlılar poliste verdikleri ifadede, Alsancak’ta ikamet ettikleri evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi. Yine Veysel Sarı’nın poliste verdiği ifadeye göre, sahte ehliyet ile cinayette kullanılan araçların kiralandığı belirtildi. Zanlılara yapılan baskında olayda kullanıldığı düşünülen bir de silah bulundu.

BANYO KÜVETİ ALTINA GİZLENMİŞ SİLAH BULUNDU… Polis tarafından zanlıların Alsancak’ta ikamet ettikleri adrese yapılan baskında banyo küveti altına naylona sarılı bir şekilde gizlenmiş, olayda kullanıldığı düşünülen 9 mm silah ve 15 adet mermi bulundu. Mahkemede polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahısların olduğunu söyleyerek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

FAYSAL SÖYLEMEZ GÖZALTINA ALINDI… Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti soruşturmasında Türkiye’de 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.