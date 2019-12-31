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Radyo Güven Liselerarası Kompozisyon yarışmasında Yakın Doğu Koleji birinci!

Radyo Güven tarafından 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle milli bilinci güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs’ta Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında, Yakın Doğu Koleji kompozisyon dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

31 Aralık 2019 Salı 12:44
Radyo Güven Liselerarası Kompozisyon yarışmasında Yakın Doğu Koleji birinci!

Radyo Güven Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma finalinde, Kompozisyon kategorisinde Yakın Doğu Koleji 10 YKS öğrencisi Salih Kerem Ertürk, “ Varoluş Mücadelesi” isimli kompozisyonuyla seçici kurul tarafından birinciliğe layık görüldü. Ertürk, birincilik ödülü olarak dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

Salih Kerem Ertürk’ün elde ettiği birincilikle ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Hakan Kaplan, öğrencinin yazdığı kompzisyonda vatan sevgisini en iyi şekilde ifade ettiğini ve aynı duygularla okuyarak birinci geldiğini söyledi.

Kaplan, “Öğrencilerin çekilen acıları bilmeleri ve barışın önemini kavramaları açısından anlamlı bir derece elde etmiş olan öğrencimiz aynı zamanda ifade gücü, kelime hazinesini ortaya koyuş şekliyle de bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

(BRT/MAIL)

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