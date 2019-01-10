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'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın galası yapıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 15:49
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın galası yapıldı

TRT Çocuk kanalında yayınlanan “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” yarın Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Ulusal Kongre Merkezi’nde gösterilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema gösterileri için, ekinliğe katılacak çocuklardan “kendi hayalinde iyiliğin tanımını” bir kâğıda çizip yanlarında getirmeleri isteniyor.

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Çizilen resimler nisan ayında yapılacak Vakıf/İyilik Haftası kapsamında sergilenecek ve “iyilik ve vakıf çalışmalarında” materyal olarak kullanılacak.

Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT, İSF Studios ve MÜSSED işbirliğindeki etkinlik programına göre 13 Ocak Pazar’a kadar film tüm bölgelerde gösterilecek.

Film gösteriminin ardından Rafadan Tayfa maskotlarının düzenlediği imza etkinliği yer alacak.

Film yarın GAÜ’de, 12 Ocak Cumartesi DAÜ Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 11.00, 13.00 ve 16.00, 13 Ocak Pazar YDÜ AKKM de 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde 3 seans olarak gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
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