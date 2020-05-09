Rahat durmadı

Bir kez daha uyuşturucu ile yakalandı!

Lefkoşa’da 17 Nisan 2020 tarihinde 20 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf meselesinde teminata bağlanmasına rağmen uslanmayarak 21 gün sonra bu sefer Girne’de tasarrufunda 10 gram kokain ile yakalanan zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 8 Mayıs 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen zanlı Danyal Özdilaver’in üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ancak henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını ayrıca bağlantısı olan bir şahsın daha arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.