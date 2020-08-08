"Rahatsızlığımızı ilgili makamlara bildirdik ve önlem alınasını istedik"

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Din İşleri Başkanlığı, Lefkoşa Suriçi’nde bulunan tarihi Selimiye Camisi çevresinde yaşanan uygunsuz davranışlar, ibadethanelerin temsil ettiği değerlere aykırı olarak tarihi alan üzerine ışıklar yansıtılması ve yakın konumlarında uygun olmayan iş alanlarının bulunmasından dolayı, bölge halkı tarafından rahatsızlık duyularak, gerekli şikayetlerin ilgili mercilere yapılması hakkında Gündem Kıbrıs’a açıklama yaptı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından Gündem Kıbrıs’a yapılan açıklamada:

“Lefkoşa’da bulunan tarihi Selimiye Camimiz çevresinde yer alan, ibadethane ve ibadethanenin temsil ettiği değerlere uygun olmayan iş alanlarıyla iştigal eden bazı iş yerlerinin camiye çok yakın olması, bizleri olduğu gibi, halkımızı da rahatsız etmekte, konuyla ilgili tepkiler zaman zaman basın-yayın organlarında da haberlere konu olmaktadır.



Evrensel değerler ve kurallar çerçevesinde ibadethanelerin çevresinin o ruha uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine dair genel bir kabul vardır. Bu kabul çerçevesinde beklentimiz işletme ve etkinliklerin konumlandırılmasının Selimiye Camii başta olmak üzere, ibadethanelerin konumlarının gözetilerek yapılmasıdır. Aynı şekilde bu yöndeki hassasiyet diğer inançların ibadethaneleri için de geçerli olmalıdır. Yetkili birimlere amaca yönelik, samimi ve uygun üslupla bu çerçevede düzenlemeye gidilmesi yönündeki talep ve beklentiler son derece insanidir ve haklıdır, düşüncesindeyiz.



Selimiye Camii bitişiğinde zaman zaman gerçekleştirilen etkinlik birkaç ay önce bize iletildiğinde, Caminin ruhuna uygun olmayan bu etkinliğe yönelik rahatsızlığımız ilgili makamlara bildirilmiş ve önlem alınması istenmiştir. Ancak maalesef bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır. Ne yazık ki; Din İşleri Başkanlığı olarak, bu işletmelerin kiralanması, işletilmesi, izin belgelerinin düzenlenmesi ve diğer hususlarda hiçbir dahlimiz ve yetkimiz bulunmamaktadır. Hiçbir dahlimiz ve yetkimizin bulunmadığı, cami çevresinde yapılması uygunsuz etkinliklerin asli mağduru olmamıza, bu konudaki yanlışlığın giderilmesi için yetkili birimler nezdinde gerekli girişimleri yapmış/yapmaya devam edecek olmamıza rağmen, bazı kişi ve kesimlerce yetkili birimler nezdinde gerekli girişimleri yapmak yerine, sanki bu etkinlikler doğrudan cami avlusunda yapılıyormuş, Başkanlığımızın izni, yetkisindeymiş gibi karalama amaçlı kasıtlı yalan propaganda yapılarak halkımızın yanıltılmak istendiğini üzüntüyle gözlüyoruz.



Konunun yetkili birimler tarafından hassasiyetle ele alınarak Selimiye Camimiz başta olmak üzere ibadethanelerimizin etrafında evrensel kabullere uygun şekilde düzenleme ve tedbirlerin alınması Din İşleri Başkanlığı ve halkımızın ivedi beklentisidir” ifadelerine yer verildi.