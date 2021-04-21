Rahatsızlık giderek büyüyor. Maliye’de neler oluyor?

Gündem KIBRIS- ÖZEL

Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı döneminde göreve getirilen iki müsteşarın icraatları UBP içinde ciddi rahatsızlık yaratmaya başladı.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan UBP’nin önemli isimlerinden bir tanesi UBP Gazimağusa milletvekili ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u adeta topa tuttu.

Adının açıklanmasını istemeyen kişinin Gündem Kıbrıs’ın bilgisine getirdiği iddialar önümüzdeki günlerde ortamın daha da gerileceğinin işaretlerini veriyor.

Maliye Bakanlığında son dönemde şaibeli işlere imza atıldığını anlatan yetkili bütçede blokesi ayrılmasına karşın GAÜ Hastanesinin ihalesinin iptal edildiğini bu konuda pis kokuların geldiğini söyledi.

Sadece bu kadar ile kalmayan konuların başında geçmişte Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü iken Özdemir Kalkanlı’nın sorumluluğunda bulunan JY 861 plakalı arabanın evin bahçesinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanarak zarar gördüğünü anımsatan yetkili “ ne oldu, neden hala daha o arabanın nasıl yandığı konusunda basına doyurucu bir açıklama yapılmadı” dedi.

Bazı şaibeli işler yüzünden arabanın kundaklanmış olabileceğini söyleyen yetkili “son seçimlerde biz UBP ve UBP adayının peşinden koştururken Özdemir Bey neredeydi? Kimin için bayrak sallıyordu? Bunu Dursun Oğuz bilmiyor mu?” dedi.

UBP içinde bu durumun giderek bir krize döndüğünü anlatan yetkili yakında bu konuda başka önemli açıklamaları da gündeme getireceğini sözlerine ekledi.