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Rahmatian tutuklu yargılanacak

Zanlı Ali Rahmatian,  dün teminat amaçlı Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı

22 Ocak 2019 Salı 15:27
Rahmatian tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan ve iki gün sonra başkasına ait Macar pasaportu ile çıkış yapmak isterken tutuklanan zanlı Ali Rahmatian,  dün teminat amaçlı Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Özgür Sunalp, zanlının başkasının kimliğine bürünme ve sahte kayıt temini suçlamalarıyla tutuklandığını mahkemeye aktardı. Sunalp, zanlı Ali Rahmatian’ın 8 Ocak 2019 tarihinde saat 22.15’te Ercan Havalimanı’ndan adına kayıt olan kendi pasaportu ile adaya yasal olarak giriş yaptıktan sonra 10 Ocak’ta saat 21.05’te Laszlo Algacs adına düzenlenmiş Macar pasaportu ile havaalanından çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının İran vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist statüsünde olduğunu belirten Sunalp, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir vedi.

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Ali RahmatianTutuklamaMahkemePolisHaberGündemKıbrıs
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