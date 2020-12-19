RAİF ÖZGÜREN, ÖLÜMÜNÜN 2. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreterliği görevi yapan ve uzun yıllar spor muhabiri olarak hizmet veren merhum Raif Özgüren, ölümünün 2. yılında kabri başında anıldı.

Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Raif Özgüren’in Kıbrıs Türk halkına büyük katkıları ve hizmetleri olduğunu belirterek, Raif Özgüren’i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, önemli olanın yapılan hizmetlerin hatırlanarak takdir edilmesi olduğunu söyleyerek, Raif Özgüren’in yaptığı televizyon programlarıyla arşivlerde yer aldığını ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde iz bıraktığını kaydetti.