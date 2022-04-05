Rakamlarla KIBTEK Gerçeği

Herkes bir şey söylüyor ama kimse rakamları ortaya koymuyor. KIBTEK bu hale nasıl geldi? Kaç senede geldi? Nasıl kurtulur? Sorularının yanıtlarını kimse net olarak vermiyor.

Stratejik öneme sahip KIBTEK devletin en önemli ve en büyük bütçeye sahip kurumlarının başında geliyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bankalarda mevduatı olan, devlete en çok vergiye ödeyen KIBTEK nasıl oldu da bu hale geldi?

Bakın size rakamlarla durumu izah etmeye çalışayım.

*2016 yılında 160 Milyon TL kar elde ederek Vergi Şampiyonu oldu.

*2017 yılında 130 Milyon TL kar elde ederek Vergi Şampiyonu oldu.

*2016/2017 yılları içinde 50 Milyon Dolarlık alt yapı yapılmış ve bu para o günün şartlarında PEŞİN olarak ödendi.

*2015’te alınan 2 adet jeneratörün 354.000 Euro tutarındaki aylık taksitleri düzenli olarak ödendi ve kurum asla bu dönemlerde sıkıntıya düşmedi.

*2016-2017 yılları döneminde bankalara KIBTEK’in borcu 0 (SIFIR) Türk Lirasıydı.

*2017 yılında CTP’li 4’lü hükümete devredilirken KIBTEK depolarında 30.000 Ton yakıt bulunmaktaydı.

Daha sonra CTP’nin başı çektiği 4’lü koalisyon hükümeti ve sonrasından gelen hükümetler 2 MİLYAR TL KIBTEK’i zarara soktu.

KIBTEK her ay 200 binden fazla abonesinden 31 TL maktu ücret almaktadır. Kaba bir hesapla ayda 7 MİLYON Yılda ise 84 Milyon sadece maktu ücretlerden gelir olarak KIBTEK’in kasasına para giriyor.

Yapılan son zamlar yüzde 300 ile yüzde 450 arasında faturalara yansıdı. Kurumun kasasında kuruş yok. Kurumun alt yapıya ayıracak kuruş parası yok. Kurum yeni evlere sayaç takamıyor. Elinde elektrik sayacı yok.

Aylık olarak 31 TL olarak uygulanan maktu ücret aylık olarak 100 TL’ye çıkarıldığında bile 5 yıldan önce KIBTEK’in borcunun ödenmesi mümkün gözükmüyor.

KIBTEK’in gelir olarak iyi olduğu 2016 ve 2017 yılını sizlere örnek olarak verdim. Çünkü o dönemde,

Kurum Müdürü aynıydı, bugün de aynı, Gürcan Erdoğan

O dönem KIBTEK’in bağlı olduğu bakan, bugün de aynı, Sunat Atun.

O dönem gene UBP-DP hükümeti vardı, şimdi ek olarak YDP var.

İşin özeti şu, devletin stratejik öneme sahip olan KIBTEK BATTI. Dün Bakanlar Kurulu ile KIBTEK’e yeni Yönetim Kurulu atandı. 2016-2017’de kurumu VERGİ ŞAMPİYONNU yapan yönetim UBP’liydi. Neden bu arkadaşlar yerine başka isimler atandı?

Şimdi anladınız mı neden KIBTEK adam olamaz ve bu bataklıktan bu saatten sonra kurtulmaz….