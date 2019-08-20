Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Ralli Lefke’de devam ediyor

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı 25 Ağustos pazar günü Lefke Kurtuluşu Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek.

20 Ağustos 2019 Salı 15:10
Ralli Lefke’de devam ediyor

Efsanevi Baraj etabı, WRC etaplarına benzeyen Bağlıköy ve Şehir içinden de geçecek olan CMC etaplarının ikişer kez geçimiyle gerçekleşecek olan Lefke Rallisi’nde 19 ekip mücadele edecek. 0.7 Katsayı ile şampiyonaya puan verecek yarışta ekipler 40 kilometrelik özel etapları geçip Lefke Çarşısı’nda finish görecekler. 

Seyirci Noktaları

Baraj Etabı ve Bağlıköy etabı Karadağ Stadyumu yanından izlenebilecek. CMC Etabı ise Cengizköy yolu üzerinden veya Lefke Festival alanı karşısından izlenebilecek. Lefke Rallisi servis alanı ise Lefke Karadağ Stadyumu içerisine kurulacak.

Alptürk ve Nethouse Önde.

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Cevdet Alptürk Lider durumda götürürken, bu yarışta co pilot değişikliğine gidecek ve 2018 Şampiyonu Mustafa Yücener ile katılacak. 2’nci durumda bulunan Fikri Macila ve 3. durumda bulunan Rauf Denktaş ile şampiyonluk yarışı devam edecek. Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ralli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Ortada sansür yok
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Ortada sansür yok
Meclis Ekonomi Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı görüştü
Meclis Ekonomi Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı görüştü
Melek Mosso yarın akşam Yeniboğaziçi’nde
Melek Mosso yarın akşam Yeniboğaziçi’nde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim