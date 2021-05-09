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Ralli Şampiyonası nefes kesti!

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışını Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi kazandı

09 Mayıs 2021 Pazar 20:55
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Ralli Şampiyonası nefes kesti!

021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda; Near East Bank, Çağkan Yapı ve İskele Sistemleri, Capital Radyo,Chagla Car Care, Aveon Sigorta, Tekan Mobile, Limasol Online ve Alayköy Belediyesi yan sponsorluklarında 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçektirildi. 7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayan Chase Rallisi yine Zet Karting özel etabı ile Zet Karting pistinde tamamlandı.

Ralli, eski şampiyonların açılış töreninde karting yarışı gerçekleştirmesinin ardından Şampiyonada yarışacak 17 aracın ve 1.gün Özel Etap 1’de Zet SSS katagorisinde yarışan 4’ü drift aracı olmak üzere; toplamda 21 yarışcının katıllımı ile 17:00 da start aldı.

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zekâ Özteknik Best Time” kupasını aldılar. İkinci gün toplamda 7 Özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı. Genel klasmanda yarışın birincisi FLAT OUT RALLY TEAM adına yarışan Deniz FahriSerhan Tan ikilisi, ikincisi ise takım arkadaşı Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi oldular.Üçüncü ise MACİLA RALLY TEAM adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldu.

Yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf 2 Birincileri Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi olurken, ikinci Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi, üçüncü de Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular. Sınıf N de ise birinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, ikinciliği Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ elde etti. Sınıf 1 birincisi ise Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu birinci olurlarken, Sınıf 3 te ise Mahmut Özer – Ali Burhan ikilisi yarıcı birinci olarak tamamladılar. Sınıf R kategorisinde de yarışı Önder Zaim – Emre Üngüder ikilisi başarıyla tamamladılar.

Organizasyon’un ödül töreni 18:30 ’da Chase Direktörleri Mehmet Yücel, Caner Tosuncuk, Basel Holding den Gürsu Çakaloz ve Başkan Tigin Kişmir verdiler.

Son Güncelleme: 09.05.2021 21:47
Anahtar Kelimeler:
Niyazi YorgancıoğluDeniz FahriSerhan TanKuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası
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