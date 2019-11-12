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Ralli Şampiyonasında Sona Doğru

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı 16 Kasım Cumartesi günü Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek. 

12 Kasım 2019 Salı 15:20
Ralli Şampiyonasında Sona Doğru

16 Kasım Cumartesi saat 09.00’da Ergazi Köy Meydanı’ndan start alacak olan yarışta ekiper sırasıyla Kantara, Kilitkaya ve Ergazi etaplarını art arda ikişer kez geçecek.

Saat 16.15’te ise yine köy meydanında finiş görecek rallide toplamda 19 ekip start alacak. Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener yeni aracı Skoda Fabia R5 ile, eski Ralli Şampiyonu Ömer Yıldız - Mehmet Kasımoğlu yeni araçları Ford Fiesta S2000 ile, Kış Kupası Şampiyonu Edim Macila- Güner Şevketoğlu yeni ralli aracı Mitsubishi Lancer Evo 9 ile ve Mehmet Yücel-Mehmet Mişon ise Ford Fiesta R5 ile Ovgoroz Rallisi’nde yenilik yaşatacak.


Cevdet Alptürk 'ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ovgoroz Rallisi’nde genel klasman ilk 5’i ve

sınıf şampiyonları da belirlenecek. Ovgoroz Rallisi’nin kayıtlarının kapanmasının ardından Takımlar Şampiyonası’nda ise Nethouse Ralli Team, Sınıf 4’te Özhan Karaduman, Sınıf N’de Murat Aşık ve Sınıf R’de Edim Macila şampiyonluklarını ilan etmiş oldu.

Zaman Tablosu

SERAMONİK START 09:00

ÖE1 KANTARA   09:33

ÖE2 KANTARA   10:31

TOPLAMA GİRİŞİ 11:41

ÖE3 KİLİTKAYA 13:04

ÖE4 KİLİTKAYA   13:52

TOPLAMA GİRİŞİ 14:12

ÖE5 ERGAZİ 15:05

ÖE6 ERGAZİ 15:53 

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Ralli
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