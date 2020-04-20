Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Ramazan ayı cuma günü başlıyor

Ramazan ayı Cuma günü koronavirüsü salgının gölgesinde başlıyor. 23 Mayıs’ta sona erecek ayın ardından 24 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek.

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:01
1042 Okunma
Ramazan ayı cuma günü başlıyor

Ramazan ayı Cuma günü koronavirüsü salgının gölgesinde başlıyor. 23 Mayıs’ta sona erecek ayın ardından 24 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek.

Müslümanların on bir ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı kabul ettiği Ramazan ayının ilk teravih namazı perşembe günü kılınacak. Ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Salgından dolayı dini toplu etkinlik ve kutlamalara kısıtlama getirilmesinden dolayı Müslümanların da Ramazan ayında teravih namazları ve iftar yemeklerini kendi evlerinde yerine getirmek zorunda kalacak.

TC Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgından dolayı iftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Erbaş, “35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız” ifadelerini kullandı.
Erbaş, “Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah’ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:
“Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım”
Erbaş, Ramazandan önce herkesi kan bağışında bulunmaya da davet etti.

Ali Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu söyledi.

KUTLAMALARA KISITLAMA

Bu arada salgından dolayı dini toplu etkinlik ve kutlamalara kısıtlama getirilmesinden dolayı Müslümanların da Ramazan ayında teravih namazları ve iftar yemeklerini kendi evlerinde yerine getirmek zorunda kalacak.
Salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasakları, Cuma namazlarının camilerde toplu şekilde kılınması başta olmak üzere, İslami geleneklerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelliyor. Müslümanların çoğu bu nedenle beş vakit namazı evlerinde kılıyor.

Malezya, Brunei ve Singapur, halkın büyük rağbet gösterdiği Ramazan pazarlarının bu yıl açılmasına izin vermeyecek. Malezya’da satıcılar bu nedenle Ramazan boyunca yerel yönetimlerce erişime açılan mobil uygulamalar üzerinden ve dijital platformlardan satış yapacak.

Korona salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran’da da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı boyunca toplu ibadete izin verilmeyeceğine işareti etti.

Kudüs’teki Mescid’i Aksa da Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Mısır’daysa din işlerinden sorumlu bakanlık, camilerde verilen iftar yemekleri dahil Ramazan boyunca düzenlenmesi planlanan toplu etkinlikleri iptal etti. Camilerin ibadete kapalı olduğu Mısır’da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Ramazan AyıRamazan Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi
Sucuoğlu:Bugün 880 işverenin başvurusu kabul edildi
Sucuoğlu:Bugün 880 işverenin başvurusu kabul edildi
Tatar:PCR Testlerinde yoğunlaştık
Tatar:PCR Testlerinde yoğunlaştık
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim