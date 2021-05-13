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Ramazan Bayramı başladı

3 gün sürecek Ramazan Bayramı, Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 09:09
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Ramazan Bayramı başladı

Ramazan Bayramı bugün başladı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı, Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanıyor. Bayram ziyaretleri salgın nedeniyle ev içerisinde 10 kişi ile sınırlı olacak.

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı namazı, ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle saat 06.25’de kılındı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca bayram ziyaretleri ev içerisinde 10 kişi ile sınırlandırıldı.

Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Merkezi Cezaevi’nde ise Covid-19 önlemleri çerçevesinde bayram ziyaretleri yapılmayacak. Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlara, bayram öncesi aileleriyle online görüşme sağlandı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyulması, uymayanları uyarılması ve alkollü araç kullanılmaması” çağrısında bulundu.

Her yıl bayram dolayısı ile kurulan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler de salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

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