Ramazan Bayramı başladı

Bayram namazı, sabah saat 06.28’de ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle kılındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bugün saat 10.30’da halkla bayramlaşacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki bayram tebriki, halka açık olacak.

Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Merkezi Cezaevi’nde ise, pandemi önlemleri çerçevesinde mahkumlar aileleriyle 2 yetişkin, 3 çocuk olacak şekilde kapalı görüş yapılabilecek.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, BRT’de yayınlanan bayram mesajında, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını söyledi.

Soyalan, trafik kurallarına uyulması; alkollü araç kullanılmamaması ve hız yapılmaması çağrısı da yaptı.

Öte yandan Lefkoşa, Gazimağusa,Girne, İskele,Güzelyurt ve Lefke Belediyeleri de bayramda hizmetlerin düzenli sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Arife olan dün ise bayrama yönelik son hazırlıklar yapıldı.

Vatandaşlar ayrıca mezarlık ziyaretleri de gerçekleştirdi.

BRT