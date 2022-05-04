Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti

Ramazan Bayramı, bugün sona eriyor

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan 3 günlük Ramazan Bayramı, bugün sona eriyor.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:49
59 Okunma
Ramazan Bayramı, bugün sona eriyor

On bir ayın sultanı ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlamış ve 1 Mayıs günü son bulmuştu. 1 Mayıs Arife Günü’nün ardından ise 3 a pandemisi sürecinde ilk kez katı tedbirler olmaksızın idrak edilen Bayram’da aile büyükleri ziyaret edildi, sofralar kuruldu. Arife günü de dahil olmak üzere, bayram boyunca mezarlık ziyaretleri de yapıldı.

Ramazan bayramı nedeniyle çeşitli kurum kuruluş ve dernekler mesaj yayımlayarak vatandaşın bayramını kutlarken, Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte halkla ve personelle bayramlaştı. Resepsiyona, hükümet ve devlet erkânı, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri, vatandaşlar ile personel katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ise “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla başlatılan gıda yardımı kampanyası çerçevesinde bin 150 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Öte yandan, Ramazan Bayramı boyunca Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri etkili olurken, toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerine kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan ByarmaıBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP-CTP-HP denemesi mi?
UBP-CTP-HP denemesi mi?
Dr. Ali Niyazi Fikret toprağa verildi
Dr. Ali Niyazi Fikret toprağa verildi
Acı kayıp!
Acı kayıp!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim