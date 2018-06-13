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Ramazan Bayramı mesajları....

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi isimler ve sivil toplum örgütleri halkın ve tüm müslüman aleminin bayramını mesajlarla kutladılar.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:35
Ramazan Bayramı mesajları....

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN BAYRAM MESAJI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, mesajında, Ramazan Bayramının idrak edildiği bugünlerde nereden nereye ve nasıl bağımsız bir devlete kavuşulduğunu herkese bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğünü belirtti.

Bora, “50 yılımızı çalan ve bizleri eşit görmeyip azınlık olarak gören, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle gasp edip bizleri dışlayan ve bizleri içten yıkabilmek için her türlü çaba ve uğraşa ara vermeden devam eden Rumlarla ortak bir devleti düşünmek bizler için intihardan başka bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Bora, Devlete ve onun yegâne hamisi Anavatan Türkiye’ye sımsıkı sarılarak geleceğin daha parlak olacağı inancını ifade ederek, Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesini sağlayan şehitler, gaziler, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile Türk Ulusu ve Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve şükranlarını sundu.

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