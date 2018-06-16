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Ramazan Bayramı sürüyor...

Bayramın üçüncü günü olan bugün aynı zamanda “Babalar Günü” de kutlanacak...

16 Haziran 2018 Cumartesi 23:34
Ramazan Bayramı sürüyor...

Ramazan Bayramı sürüyor.

Bayramın üçüncü günü olan bugün aynı zamanda “Babalar Günü” de kutlanacak.

Vatandaşlar, dün de ağırlıklı olarak aile ve yakınlarına ziyaretler gerçekleştirdi; gezme de dinlenme fırsatı buldu.

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Ramazan Bayramı süresince “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olduğunu bildiren Polis Genel Müdürlüğü trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Belediyeler de halkın bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle ilk gün olduğu gibi dün de Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, 09.00-16.30 saatleri arasında yakınları ile açık görüş yaptı.

Cezaevinde bugün de aynı saatlerde açık görüş olacak.

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda kurulan Bayram Yeri de ziyaretçilerini ağırlıyor.

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