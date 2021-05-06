Ramazan Bayramı’nda aile ziyaretleri kısıtlandı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece 'çekirdek aile' kapsamında kutlanmasına karar verdi.

13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı hakkında da alınan kararları açıklayan Üst Komite, ‘bir defaya mahsus’ 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs tarihinde 6 uçuş, 13 Mayıs tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesini uygun gördü.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı vb. etkinliklerin yapılmamasını uygun gören Üst Komite, ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkedeki vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Üst Komite, ülkede vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına; bayramda aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verdi.