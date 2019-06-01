Ramazan Bayramı’nda otellerdeki ortalama doluluk oranı açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Ramazan Bayramı’nda otellerdeki ortalama doluluk oranının yüzde 69 civarında olacağını duyurdu.
KITOB, bayram süresince otellerde beklenen doluluk oranlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
110 KITOB üyesi otelin 16’sında bayram boyunca yüzde100 doluluk, 31 tesiste yüzde 60- 99 oranında doluluk bekleniyor.
Açıklamasında, halkın bayramını da kutlayan KITOB, otellerin de bol kazançlı bir bayram geçirmesini diledi.
Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmayaa başlayabilir.
....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com