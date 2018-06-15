Ramazan boyunca yaklaşık 8 bin kişiye iftar verildi

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER) Ramazan Ayı boyunca yaklaşık 8 bin kişiye iftar verdi.

“Bir lokma ekmeği paylaşma” ana temasıyla düzenlenen ve 10’uncusu yapılan iftarla ilgili yazılı açıklama yapan YARDER Başkanı Talip Sancar, “Coğrafi olarak savaşların en yoğun olduğu bölgede bizler bir lokmayı zenginiyle, fakiriyle, orta hallisiyle bir ay boyunca paylaştık. Bunun huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını, birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını dilerim” dedi.