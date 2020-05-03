Rastgele araçlara vurmuştu

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı Abdulkarim İbrahim, yine ayni suçları işleyerek tutuklanmasının ardından mahkeme tarafından Barış Ruh ve Sinir Hastanesine kontrol amaçlı gönderilmişti. Zanlının ruh sağlığı durumu iyi olmadığı ve mahkemeye çıkma durumu bulunmadığından zanlı aleyhine gıyabında 8 gün ek tutukluluk süresi alındı.

Polis, zanlı Abdulkarim İbrahim’in, "Kasti Hasar ve Uygunsuz tavrı hareket' ve 26 Nisan tarihinde Girne'de sokağa çıkma yasasına aykırı hareketten tutuklandığını belirtti. Polis memuru Artan, 27.04.2020 tarihinde saat 09.40 raddelerinde serbest bırakıldıktan sonra da Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde Girne'de sakin zanlı Abdulkarim İbrahim’in Girne'de sakin Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp kasten ve kanunsuz olarak ayaklarıyla vurmak suretiyle camı kırarak 1000 TL hasara uğrattıktan sonra Girne Polis Müdürlüğü’nün güney kısmındaki park alanı içerisinde bulunan polis arabalarına yumruk atarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Artan önceki celse mahkemenin vermiş olduğu emir üzerine Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde doktor kontrolüne tabi tutulduğunu ve yatağa bağlanarak, tedavisinin sürdürüldüğün belirterek tahkikat tamamlanıncaya değin zanlının 8 gün yine aynı şartlarda tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Sedef Özzafer, talebe itiraz etmedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.