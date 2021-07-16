Rauf Denktaş: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır

Denktaş, " Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez" dedi...

Rauf Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Neyin boykotundasınız? Kamu maliyesine giren paranın ? Ödenen yardımların ? yapılan pandemi hastanesinin ? Kimse ulaşamazken gönderilen sağlık ekipmanlarının ? Çeşit türlü Aşının ? BiZi tanıyan tek devleti de siz mi tanımıyorsunuz ? İstiklal Marşını söylüyor , futbol takımlarıyla sevinip üzülecek kadar kendinizden hissettiğiniz bir milleti mi ? Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’ na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez.