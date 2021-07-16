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Rauf Denktaş: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır

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Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, CTP ve TDP’nin Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Meclis’i boykot kararını eleştirdi

16 Temmuz 2021 Cuma 08:39
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Rauf Denktaş: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır

Denktaş, " Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez" dedi...

Rauf Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Neyin boykotundasınız? Kamu maliyesine giren paranın ? Ödenen yardımların ? yapılan pandemi hastanesinin ? Kimse ulaşamazken gönderilen sağlık ekipmanlarının ? Çeşit türlü Aşının ? BiZi tanıyan tek devleti de siz mi tanımıyorsunuz ? İstiklal Marşını söylüyor , futbol takımlarıyla sevinip üzülecek kadar kendinizden hissettiğiniz bir milleti mi ? Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’ na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:53
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